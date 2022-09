Jovem de 23 anos morre em despiste de carro na A24 em Lamego

Um jovem de 23 anos morreu num despiste de carro, por volta das 21 horas desta quinta-feira, em Lamego.O acidente aconteceu na A24, sentido sul-norte, no quilómetro 110, junto ao nó de Bigorne e as circunstâncias estão ainda por apurar.O alerta foi dado por um condutor de um autocarro que passava no local, e que acabou por colidir com o veículo ligeiro acidentado.No local estão 33 operacionais, das Corporações de Bombeiros de Lamego e Castro Daire, da GNR e INEM, acompanhados por 13 viaturas.A Investigação Criminal de Viseu foi, também, chamada ao local.Num primeiro momento pensava-se que poderia haver mais vítimas, pelo que foram feitas buscas no local. Tal não se veio a confirmar.