Usa corda para espancar a ‘ex’ em Sines

A vítima, de 43 anos, viveu horas de terror às mãos do ex-companheiro, de 32, no interior da própria casa, em Sines. Sofreu "múltiplas agressões, com recurso a uma corda, chicote, murros e pontapés. Esteve amarrada durante cerca de cinco horas no interior da sua residência, sendo torturada e ficando com inúmeras marcas no rosto e no resto do corpo", apurou ojunto de fonte da GNR. Os militares resgataram a mulher, na quinta-feira, e detiveram o agressor.O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Santiago do Cacém, e o juiz aplicou-lhe a medida de coação de proibição de aproximação da vítima. O agressor vai ser controlado através de pulseira eletrónica.Ainda segundo fonte da GNR, os militares deslocaram-se à casa da vítima na sequência de uma denúncia. Encontraram a mulher já no exterior da habitação, com sinais de agressão e só com a presença das autoridades no local foi possível levá-la ao Hospital do Litoral Alentejano, de forma a receber tratamento médico. O homem, que é esquizofrénico, estava ainda no interior da casa e foi detido sem oferecer resistência.A vítima e o agressor viveram juntos durante dois anos. Separaram-se, mas mantinham encontros que, muitas vezes, acabavam em violência.Por temer pela sua vida, a mulher nunca tinha apresentado queixa contra o ex-companheiro. Era por este "coagida psicologicamente, impedida de pedir auxílio e obrigada a esconder as marcas das agressões".