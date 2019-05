Usava vozes do além para violar enteada

Um homem de 50 anos, do concelho açoriano da Horta, abusou sexualmente da enteada durante pelo menos sete anos, alegando cometer os crimes devido a vozes do além que dizia ouvir.Os crimes só pararam há poucos meses quando a vítima, hoje com 18 anos, saiu da casa onde morava com a mãe e com o predador sexual. Há cerca de uma semana, encheu-se de coragem e denunciou o caso à PSP, que por sua vez entregou o caso à Polícia Judiciária.O abusador, um trabalhador da construção civil, foi preso na última terça-feira. Estava esta quinta-feira à tarde a ser interrogado em tribunal. Os crimes de abuso sexual que levaram à detenção do predador começaram quando a enteada tinha apenas 11 anos.Com argumentos de que o sexo fazia bem à saúde, o homem conseguiu abusar da menina durante muito tempo. Quando esta começou a negar, ameaçava-a de que se parasse com o relacionamento íntimo algo de sobrenatural lhe podia acontecer.