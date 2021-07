Vedeta do kickboxing espanca amputado em Torres Vedras

Ricardo Fernandes, de 36 anos, ex-campeão europeu e mundial de kickboxing que se destacou no Sporting, está entre os 27 arguidos de um processo cuja acusação foi deduzida este mês, pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público. Vai responder por uma dezena de crimes graves, cometidos enquanto segurança. Um deles teve como vítima um duplo amputado.O episódio de violência aconteceu, segundo a acusação a que o CM teve acesso, na madrugada de 10 de abril de 2016, numa discoteca em Ponte de Rol, Torres Vedras. Ricardo Fernandes foi chamado a resolver um conflito entre dois clientes. E, de acordo com o Ministério Público, tomou de imediato o partido de um deles, que já conhecia.