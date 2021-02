Fernando Madureira envolve-se em confrontos com elementos de claque do Benfica. Veja as imagens

Elementos das claques Super Dragões, do FC Porto, e dos No Name Boys, do Benfica, encontraram-se na manhã desta terça-feira, no aeroporto de Lisboa, registando-se uma troca de insultos de parte a parte.



"Macaco, vai para o Porto". Foi na sequência deste apupo que Fernando Madureira, chefe da claque dos Super Dragões, entrou em confrontos verbais com vários adeptos benfiquistas, esta manhã, no aeroporto de Lisboa, em Lisboa. 'Macaco', como é conhecido no mundo do futebol, fez escala em Lisboa, vindo da Madeira, onde o FC Porto venceu, esta segunda-feira, o Marítimo por 2-1, com destino ao Porto. Quando o portista, na companhia de mais dois elementos dos Super Dragões, passou pela zona dos taxis, entraram numa troca de insultos. Foi necessária a intervenção de vários agentes da PSP.





A intervenção de agentes da polícia, que se encontrava perto, terminou com a situação.

Já depois de ter entrado num carro, o líder dos Super Dragões saiu da viatura no seguimento dos insultos, tendo a tensão aumentado com o grupo de elementos dos No Name Boys, que trabalham como taxistas, a rodearem Fernando Madureira. Segundo fonte conhecedora do episódio relatou a, trata-se de um grupo de adeptos encarnados próximo de Hugo Caturna, ex-líder da claque encarnada.