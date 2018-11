Incêndio aconteceu durante a noite deste sábado.

Vi um carro a arder na ponte 25 de abril .... pic.twitter.com/T7Hv1AQL3N — mary anne (@tiadaprima) 4 de novembro de 2018

Um carro incendiou-se durante a noite deste sábado, na via mais à direita da ponte 25 de abril, no sentido Lisboa-Almada.As imagens, captadas através de um video filmado por um condutor que seguia no mesmo lado da ponte, mostram o carro em chamas.Segundo o que oconseguiu apurar, não houve qualquer registo de feridos.