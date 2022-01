Luís Filipe Vieira pagou ao Novo Banco (NB) duas dívidas da Promovalor II com créditos do próprio NB: no final de 2017 e em setembro de 2018, foram pagos mais de 21,7 milhões de euros. As escutas do processo Operação ‘Cartão Vermelho’ revelam que Vieira tinha acesso fácil ao NB e tentou, em 2020, encontrar um comprador para o FIAE, fundo do NB que reúne os ativos do empresário.