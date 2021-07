Vigilantes da Securitas vão voltar ao posto de trabalho no Ministério das Finanças

Dez trabalhadores de vigilância privada da Securitas vão voltar ao seu posto de trabalho no Ministério das Finanças, após a nova prestadora do serviço lhes ter reconhecido o direito à permanência, e desconvocaram a concentração marcada para terça-feira.

Estes vigilantes, que exerciam funções na Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, em Lisboa, estavam impedidos de ocupar o seu posto de trabalho, desde o dia 01 de julho, data em que a empresa de vigilância privada Ovisegur passou a assegurar aquele serviço, que até ali era assegurado pela Securitas.

Perante a situação, o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades (STAD) marcou uma concentração de protesto e pediu uma reunião, com caráter de urgência, ao Ministério do Trabalho, com a Securitas, a Ovisegur e o cliente, o Ministério das Finanças, para exigir o cumprimento da Lei de Transmissão de Estabelecimento e o contrato coletivo de trabalho do setor.

A reunião, inconclusiva, realizou-se na terça-feira, mas a garantia foi dada hoje pelo Ministério do Trabalho.

"Recebemos hoje informação do Ministério do Trabalho a garantir que estes trabalhadores podem voltar aos seus postos de trabalho e que receberão o salário desde o início do mês, por isso vamos desmarcar a contração prevista para terça-feira junto ao Ministério das Finanças", disse à agência Lusa Rui Tomé, dirigente do STAD.

O sindicalista lembrou que o conflito surgiu porque a Ovisegur recusou cumprir o Código do Trabalho e o contrato coletivo do setor, que determinam que os trabalhadores transitem da empresa cessante para aquela que passe a prestar o serviço.

Rui Tomé disse que ainda não conhece os termos do acordo que levou à resolução do problema, mas considerou que a garantia dada pelo ministério é suficiente para cancelar o protesto.

"O STAD e a luta dos trabalhadores alcançaram uma grande vitória: a reposição da lei e da justiça", afirmou.