Uma falha numa junta de dilatação num dos acessos da Ponte Vasco da Gama provocou danos em cerca de 20 automóveis.O caso ocorreu perto das 16h00, na ligação para o Túnel do Grilo. Testemunhas relatam dezenas de carros parados com pneus furados e danos na carroçaria.A PSP está no local a regularizar o trânsito e a tentar impedir que haja mais condutores envolvidos.Apesar do elevados número de viaturas envolvidas não há registo de feridos.