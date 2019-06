Homem viola a filha de amigos em festas e jantares

Durante um ano, aproveitou as festas e os jantares em casa de um casal amigo para abusar sexualmente da filha de ambos, de apenas 9 anos.A menina era ameaçada pelo sapateiro, de 65 anos, para manter em segredo as violações que sofria na residência dos pais, na cidade do Porto, mas também de outros familiares, no concelho de Gondomar.O pedófilo foi detido pela Polícia Judiciária do Porto e levado ontem a primeiro interrogatório. Está indiciado por abuso sexual de criança e pode ser condenado a uma pena de prisão até dez anos.O juiz de instrução deixou-o em liberdade, sujeito a apresentações periódicas e proibido de contactar a vítima.Os abusos começaram em 2018 e os pais da vítima nunca desconfiaram de nada, nem estranharam o facto de o arguido se tornar muito próximo da menina, mostrando-se sempre atencioso com a criança.Os abusos aconteciam quando havia muitas pessoas nos jantares festivos e o sapateiro conseguia levar a menina para um quarto da habitação, forçando-a a práticas sexuais, por diversas vezes.A vítima foi sujeita a perícias médico-legais que confirmam ter sido vítima de abusos.Aterrorizada com as ameaças do pedófilo, que convencia a menina de que os pais nunca iriam acreditar nos relatos que pudesse fazer, a criança manteve-se em silêncio.Até que, há poucas semanas, não aguentou mais o terror em que vivia e contou tudo aos pais, que, de imediato, apresentaram queixa na Policia Judiciária do Porto.