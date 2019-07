Viola adolescente em pinhal após pedir indicações

Um empregado de armazém, de 45 anos, casado e com dois filhos, abordou um adolescente, de 15, em Oliveira do Bairro, pedindo-lhe indicações para chegar a uma empresa. Ameaçou-o para entrar no carro e o jovem acedeu.O homem, de Vagos, conduziu até uma zona de pinhal, isolada de habitações ou transeuntes, arrancou os calções ao rapaz e forçou-o a sexo oral e anal.Depois, levou o jovem até uma zona próxima do local onde o tinha sequestrado e deixou-o, apesar de apresentar vários ferimentos. O caso aconteceu na quarta-feira ao final da tarde.As autoridades foram alertadas e a PJ de Aveiro desencadeou de imediato uma investigação, que decorreu de forma quase ininterrupta até o pedófilo ser localizado, identificado e detido, logo no dia seguinte.O caso de violação e sequestro de menor foi esta segunda-feira divulgado pela Polícia Judiciária. O suspeito alegou que as práticas sexuais foram consensuais.Já foi ouvido em primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva. Foi entretanto conduzido para a cadeia de Aveiro, onde ficou junto de outros reclusos a aguardar julgamento.