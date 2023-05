Um homem de 66 anos, utente de um lar de solidariedade social do Montijo, foi preso pela PJ de Setúbal por abusar sexualmente de cinco mulheres idosas, todas com mais de 75 anos, ali internadas. Os investigadores recorreram à videovigilância da instituição para reunir prova contra o predador.



A investigação que levou à detenção começou em meados de abril deste ano, após queixa da direção do lar.









