Violador apanha 11 anos por abusar da sobrinha

Condenado, em 2017, pelo Tribunal de Braga a 11 anos de prisão por violar e coagir a sobrinha, de 13 anos, o pedófilo deu entrada na cadeia de Braga há menos de um mês para cumprimento de pena, depois de ver todas as instâncias para onde recorreu confirmarem a punição aplicada. Tem mais uma condenação - ainda por transitar em julgado - por abusar de uma outra sobrinha.No caso agora terminado, os crimes são relativos a abusos sexuais que aconteceram na garagem do prédio onde viviam apenas familiares. O manobrador de máquinas, de 40 anos, residente no concelho de Vila Verde e pai de um menino de dez anos, nunca levantou suspeitas por se oferecer para ir buscar a sobrinha à escola, ajudando a cunhada, já que o pai da criança era emigrante.Em 2009, passou a levar a menina de 13 anos para a garagem, onde a amordaçou e manietou com toalhas que levou de propósito para o local. Violou a menor, pelo menos, sete vezes durante um ano. E ameaçava-a que, caso contasse a alguém, faria o mesmo à irmã mais nova."Os abusos só findaram em agosto de 2010, em virtude de o agregado familiar da vítima ter ido viver para a região de Lisboa", depois de a menina ter contado à mãe o terror que vivia. Os tribunais entendem que o arguido - que será transferido para a cadeia de Paços - "tem fraca consciência do impacto e dos danos potenciais que a conduta provocou". Por ter armas ilegais, tem ainda de pagar uma multa de mil euros.