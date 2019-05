Vítima de burla recebe ameaças após fazer queixa na PSP

Um empresário de restauração de Castelo Branco foi burlado em 450 euros quando quis arrendar pela internet uma casa para passar férias no Algarve. Agora, após ter feito queixa na PSP, começou a ser ameaçado pelo burlão."Chamou-me atrasado mental e disse que mandava a Castelo Branco dois ou três gajos para me partir o restaurante todo", conta aoIsidro Gonçalves, de 57 anos. Dono de dois restaurantes na cidade, Isidro costuma passar férias no Algarve com a mulher, mas este ano planeava levar também os filhos e os netos num total de 14 pessoas.Encontrou num anúncio na internet a vivenda ideal por 1500 euros e depois de contactar o responsável concordou em pagar um sinal de 30% para garantir a casa na semana de 18 a 25 de agosto. Foi enganado.