Vítima de carro partido ao meio na A1 era empresário

O homem que morreu quinta-feira num violento despiste na A1, zona do Cartaxo, é João André Pereira, de 35 anos, fundador do grupo de restaurantes e hotelaria Caseiro. O velório é na Igreja de Santa Maria e São Miguel, Sintra, e o funeral sai às 16h00 de hoje para o cemitério S. Marçal, também em Sintra.O acidente ocorreu ao quilómetro 64 da A1, entre o Cartaxo e Santarém. O BMW onde seguia João André Pereira despistou-se - o mesmo tinha acontecido antes com outro carro -, bateu contra o poste de um pórtico da A1 e partiu-se ao meio.O empresário foi cuspido e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela GNR.