Vítimas de acidente brutal em Évora foram a enterrar

Dois homens morreram numa violenta colisão frontal na EN18.

09:18

Realizaram-se esta sexta-feira os funerais de José Fernando Rosário, de 45 anos, e de Diogo Redol Gonçalves, de 34, nos cemitérios de São Brissos (Beja) e da Golegã, respetivamente, as localidades de onde eram naturais.



Os dois homens morreram numa violenta colisão frontal na EN18, em Évora, na madrugada de quinta-feira. José seguia ao volante de um camião, ao passo que o mais novo dos sinistrados era o condutor de um BMW, que ficou totalmente destruído no embate.



A estrada esteve cortada várias horas para a remoção dos corpos e das viaturas.



A GNR investiga as causas do acidente.