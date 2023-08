Duas pessoas que foram coagidas, com recurso a uma arma branca, a acompanharem dois assaltantes a um banco, acabaram por enganar os ladrões e trancaram-se no interior da dependência bancária. Os assaltantes fugiram, mas um deles, de 17 anos, viria a ser identificado e detido, já no Jardim D. Luís. O caso ocorreu no dia 25, na zona da Estrela, em Lisboa.Levado a tribunal, o ladrão ficou sujeito à medida de coação mais branda: termo de identidade e residência.