Um homem, de 34 anos, foi detido por investigadores da PSP de Lisboa por ter roubado um carro com recurso a faca, fugindo depois com o mesmo em contramão pela Autoestrada do Norte (A1), até ter um acidente na zona de Alverca.









O crime ocorreu na última terça-feira. O ladrão ainda tentou, sem sucesso, roubar outro carro da mesma forma. Viu-se obrigado a regressar a Lisboa na viatura sinistrada, abandonando-a junto ao Aeroporto Humberto Delgado. Aqui, tentou roubar mais viaturas, novamente com recurso a uma arma branca. Acabou travado por uma brigada da Divisão de Investigação Criminal na avenida D. João II, próximo do aeroporto de Lisboa, na posse de dois cartões bancários que tinha subtraído ao dono da viatura roubada inicialmente, por método de ‘carjacking’.

Presente a um juiz de instrução criminal no Campus de Justiça, ficou sujeito à medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. O CM sabe que o suspeito tem cadastro.