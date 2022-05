PSP trava ‘Rei dos Catalisadores’ no Porto após choque na VCI

Tem 36 anos e será conhecido, nas autoridades, como o ‘rei dos catalisadores’, pelos vários furtos cometidos ao longo dos últimos meses.Esta quarta-feira, ao início da tarde, foi apanhado em flagrante, com a namorada, quando roubava mais um catalisador na cidade do Porto, na zona do Pinheiro Manso. Ao perceber que tinha sido surpreendido pela PSP, tentou fugir, num automóvel igualmente furtado e na companhia da namorada.Perseguido, após passar por algumas ruas, conseguiu chegar à Via de Cintura Interna (VCI), através da Avenida da Boavista, no sentido Freixo-Arrábida. Aparentemente, a certa altura, terá tentado circular em contramão, acabando por embater noutro veículo, perto da saída para o Campo Alegre. Voltou a tentar a fuga, desta vez a pé, mas foi detido pouco depois.O homem, já procurado por diversos furtos em viaturas automóveis, deverá ser hoje presente a tribunal, para conhecer medidas de coação. O trânsito esteve condicionado na VCI, cenário que foi agravado pela avaria de um camião no mesmo sentido, provocando longas filas. Do acidente não resultaram feridos.