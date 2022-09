Algumas das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande podem vir a ter de pagar 510 euros, relativos às custas judiciais do processo que terça-feira terminou com a absolvição dos 11 arguidos. Este é o valor referente às cinco unidades de conta (cada uma de 102 euros) decretadas pelo Tribunal de Leiria. No total, 20 vítimas ou familiares de vítimas mortais constituíram-se assistentes no processo, com seis a pedirem indemnização cível, que o tribunal julgou improcedente.









