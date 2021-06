Além de enfrentarem acusações por crimes como homicídio tentado, tráfico de droga, posse de arma ou associação criminosa, os 89 arguidos do processo ‘Hells Angels’ são ainda alvo de pedidos de indemnização cível. O total requerido é de cerca de 128 mil euros e entre os quatro demandantes está Mário Machado, fundador de grupo neonazi.





O julgamento começa a 13 de setembro e conta já com sessões marcadas até 15 de dezembro. Vai decorrer no edifício municipal ‘Fábrica’, em Camarate, concelho de Loures. Enquanto o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central quer ser ressarcido pelos tratamentos às vítimas das agressões do gangue, num ataque no Prior Velho, os outros demandantes (Mário Machado, Paulo Rodrigues e Rui Santos, que avançaram com pedidos individuais) pedem reparação de danos pessoais. “Com a condenação, pretende-se mitigar os graves estragos pessoais e patrimoniais sofridos”, disse aoo advogado José Castro, que representa os demandantes. n m.c.