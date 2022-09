Maria de Jesus Rendeiro renunciou à condição de herdeira do marido, João Rendeiro. Numa declaração assinada no passado dia 8, a viúva “repudia a herança aberta por óbito de seu marido, João Manuel de Oliveira Rendeiro, seja a título de herdeira legitimária, legitima ou testamentária”, segundo o documento registado no cartório de Oeiras, a que o CM teve acesso.Com esta decisão, Maria de Jesus não prescinde da sua parte dos bens comuns, mas não herda dívidas. Se aceitasse a herança, a viúva de Rendeiro seria chamada a pagar, até ao limite da herança recebida, as indemnizações a que o marido foi condenado em processos judiciais.Maria de Jesus está a viver no condomínio de luxo da Quinta Patino, em Cascais. Recorde-se que, em maio, o ex-presidente do BPP foi encontrado morto na cadeia onde estava detido, na África do Sul.