Viúvo alcoolizado ameaça militares da GNR

Intercetado pela patrulha da GNR quando conduzia o automóvel na EN1, em S. João de Ver, Santa Maria da Feira, com uma taxa de alcoolemia de 3,18 g/l, Rodrigo Paiva Moreira reagiu mal à detenção, no sábado à noite. E no posto da GNR de Lourosa ameaçou atropelar e matar cada um dos militares.O homem de 53 anos, viúvo e desempregado, foi notificado de que não poderia conduzir nas 12 horas seguintes e que o automóvel não poderia circular porque também não tinha seguro. Apesar da advertência, voltou ao volante e, pelas 03h00 de domingo, foi apanhado por outra patrulha, de novo a conduzir, na rua Central, também em S. João de Ver.Rodrigo Moreira foi presente a tribunal, na segunda-feira, e pediu prazo para preparar a defesa. Regressará a tribunal no dia 28 para ser julgado nos processos de condução sob o efeito de álcool e de ameaças aos militares da GNR. No dia seguinte, terá de se apresentar novamente para ser julgado, desta vez pelo crime de desobediência, por ter voltado a conduzir, sob o efeito de álcool, o carro que não tinha seguro, quatro horas depois de ter sido detido pela primeira vez.O viúvo, residente na freguesia de Romariz, no concelho de Santa Maria da Feira, é apontado como uma pessoa conflituosa e muito agressiva. Rodrigo Moreira é suspeito de ter incendiado o automóvel de um homem com quem se desentendeu há alguns meses. Está também indiciado em vários processos de injúrias e ameaças a agentes da autoridade.