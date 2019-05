Apesar do céu nublado, vai sentir-se uma pequena subida da temperatura este domingo

Com períodos de céu geralmente pouco nublado, vai sentir-se uma pequena subida da temperatura máxima este domingo.No final do fim de semana, os termómetros atingem a temperatura mais alta de 24 graus, nomeadamente em Setúbal e em Faro, segundo informações fornecidas pelo IPMA.O distrito mais frio este domingo é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 3 e os 15 graus.O IPMA alerta para a possibilidade de ventos fracos a moderados e ainda para a formação de neblina ou nevoeiro matinal.