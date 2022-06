Mais de 50 concelhos do Interior Norte e Centro, Alentejo e Algarve vão estar em risco máximo de incêndio no fim de semana, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No domingo, apenas alguns concelhos do Minho, do Litoral Norte até Ílhavo e o concelho de Peniche, vão estar com risco reduzido – todos os restantes estarão em risco moderado a máximo.









