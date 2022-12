Câmara de Lisboa emite alerta vermelho em consequência de mau tempo

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) emitiu esta madrugada alerta vermelho em consequência do mau tempo e apelou à população para evitar saídas de casa.

"Em consequência do mau tempo que se faz sentir, a cidade encontra-se com várias limitações de mobilidade. Para a segurança de todos, a #CML apela a que fique em casa e evite deslocações", escreveu a CML num comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com o email recebido pela Lusa pouco depois das 06h00, registaram-se na cidade 181 ocorrências, sendo que 59 permanecem ativas.

Há várias vias rodoviárias intransitáveis: Os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, Avenida João XXI, Avenida de Berlim, Eixo Norte-Sul, 2.ª Circular (sentido Lisboa Norte), Radial de Benfica, Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, Avenida de Berna, Avenida Calouste Gulbenkian, todos os acessos à Praça de Espanha, Avenida de Ceuta (Alfredo Bensaúde, estrada do Peneda) e junto ao acesso à ponte 25 de abril, Alcântara (vários locais), cruzamento Gago Coutinho com Avenida dos EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de Santo Condestável e Avenida 24 de Julho até Belém.

Entre as recomendações da autarquia ficou ainda um apelo "a todos os que possam" para não "entrarem na cidade de forma a atenuar os eventuais constrangimentos".

Os agentes de Proteção Civil, diferentes serviços operacionais do município e das juntas de freguesia, "continuam em prontidão para uma resposta rápida e eficiente à cidade", continuou.