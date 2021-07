Cientistas associam fortes chuvas na Europa às mudanças climáticas

O ar mais quente retém mais humidade, o que significa mais precipitação.



"Quando temos chuvas fortes, a atmosfera é como uma esponja", disse Johannes Quaas, professor de Meteorologia Teórica da Universidade de Leipzig.



O aumento de um grau na temperatura média global aumenta a capacidade da atmosfera de reter água em 7%, segundo apontam os cientistas.

As fortes enxurradas que têm provocado cheias na Alemanha e Bélgica e vitimado mais de centena e meia de pessoas podem estar relacionadas com as alterações climáticas.É o que apontam os cientistas, que preveem a ocorrência mais frequente de chuvas intensas em todo o mundo como resultado do aumento da temperatura média global, atualmente cerca de 1,2 graus acima da média da era pré-industrial.