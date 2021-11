Frio chega a Portugal: Temperaturas vão descer em todo o País e trazem neve à Serra da Estrela

A semana que começa inicia-se com más notícias para quem não aprecia os dias de frio e que pedem um agasalho mais generoso: as temperaturas máximas e mínimas vão descer em todo o País já a partir desta segunda-feira. Os termómetros vão baixar devido a uma massa de frio polar que vai atingir a Península Ibérica, começando pelo Norte.Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo do IPMA devido à possibilidade de queda de neve, isto quando os flocos brancos já caíram durante todo o dia de domingo na Serra da estrela, pelo que se espera um manto branco nos próximos dias. Guarda vai mesmo ser o distrito mais frio do país esta segunda-feira, com máxima 6ºC e mínima de 1ºC.Em Lisboa espera-se uma temperatura máxima de 15ºC e uma mínima de 8ºC. O Porto estará um pouco mais frio: a máxima será de 14ºC e a mínima de 7ºC.No Algarve as temperaturas máximas descem dois graus de domingo para segunda-feira, sendo que não irão além dos 17ºC. Já as mínimas em Faro podem chegar aos 7ºC.Para terça-feira espera-se nova descida ligeira da temperatura em todo o País, particularmente no que diz respeito ás temperaturas mínimas. No Porto os termómetros vão chegar aos 5ºC, e em Lisboa aos 8ºC.Na terça-feira os distritos com as mínimas mais baixas serão Bragança, Guarda e Portalegre, onde os termómetros vão descer até 1ºC.