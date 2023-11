Prepare-se! Frio chega em força a Portugal com massa de ar polar

"Esta descida das temperaturas, associada ao aumento da intensidade do vento, resultará em desconforto térmico, tal que em diversas regiões haverá uma sensação de frio ligeiro ou, mais localmente, de frio moderado", lê-se numa publicação do IPMA.





Depois do "Verão de São Martinho" que marcou as primeiras semanas de novembro, chega esta terça-feira a Portugal uma massa de frio polar que se vai traduzir numa descida significativa das temperaturas em todo o território. A informação foi divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Esta semana, em Lisboa e no Porto, as temperaturas máximas vão descer pelo menos cinco graus e as mínimas vão variar entre os seis e os 11 graus.Na Guarda, as mínimas estarão entre os zero e os cinco graus, sendo na sexta-feira o dia em que se prevê as temperaturas mais baixas (zero de mínima e oito de máxima).Também em Vila Real, as temperaturas serão mais frias, com mínimas entre um e cinco graus e máximas entre os dez e os 14. No Alentejo são previstas mínimas entre os quatro e os dez graus e as máximas entre os 15 e os 17.Na ilha da Madeira, as mínimas serão entre os dois e os sete graus e as máximas entre dez e 14.Em causa, para esta descida acentuada das temperaturas, está o anticiclone dos Açores. Este trará uma massa de ar polar frio e seco, não sendo por isso esperada precipitação.