Uma massa de ar frio e seco de origem polar chega ao território do continente a partir de terça-feira. Despede-se, assim, o ‘Verão de São Martinho’, que este ano foi tardio.



A chegada de temperaturas mínimas na ordem dos zero graus no Interior Norte e Centro resulta de dois fatores. O anticiclone dos Açores vai localizar-se a noroeste da Península Ibérica, sendo caracterizado por uma ação de bloqueio que impedirá a ocorrência de chuva.









