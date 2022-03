Poeiras do deserto do Saara de regresso a Portugal

Direção-Geral da Saúde (DGS) chegou a emitir um alerta para que a população permanecesse em casa, de janelas fechadas, evitando também atividades físicas no exterior.

As poeiras do deserto do Saara estão de regresso aos céus de Portugal continental, especialmente esta quinta e sexta-feira.A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)."Não se espera que seja um episódio com o nível de expressão do anterior. Vai ser um episódio habitual quando existe este tipo de circulação na atmosfera", de acordo com Susana Freitas do IPMA.Esta situação deve-se à circulação de uma depressão que está localizada no sudoeste do território do continente europeu. A depressão vai deslocar-se para leste e, por isso, no dia 26 de março, já vai estar bastante dissipada.Relembre-se que as poeiras do Saara já tinham atingido o território português na semana passada. A