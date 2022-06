Prepare-se para o calor: Termómetros sobem até aos 40 graus neste fim de semana prolongado

A chuva e o tempo mais cinzento vai dar lugar ao sol e a temperaturas elevadas já nos próximos dias.Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) as temperaturas deverão começar a subir já esta quinta-feira e vão estar mais elevadas do que seria habitual para a época, especialmente no Centro interior e no Sul do País. As mínimas vão subir, podendo atingir os 20 graus nos próximos dias.O IPMA prevê que alguns distritos cheguem mesmo aos 40 graus durante o fim de semana prolongado, como é o caso de Castelo Branco e Beja. Na capital, o Dia de Portugal (10 de Junho) deverá ser celebrado com 32 graus Celsius de máxima, que se deverão manter até sábado. No domingo, os termómetros registam uma descida pouco acentuada.Já o Porto são esperadas máximas de 27 graus na sexta-feira e no sábado. Aveiro, Leiria e Viana do Castelo também deverão manter-se abaixo dos 30 graus no fim de semana.Caso tencione ir a banhos nestes últimos dias de primavera, a água do mar na costa ocidente vai estar com temperaturas a rondar os 18/19 graus. A sul a água estará mais convidativa, podendo chegar aos 20 graus.Nas Regiões autónomas o calor não se sentirá tanto se sentirá tanto, com a previsão de aguaceiros para os Açores.