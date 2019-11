Semana termina com termómetros a atingirem os zero graus

guaceiros, em especial no litoral Norte e Centro

Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura.







O distrito mais frio esta sexta-feira, com temperaturas a variar entre os 0 e os 5 graus, é Guarda.



No arquipélago da Madeira, o céu vai estar parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 22 graus Celsius no Funchal e os 20 graus em Porto Santo.



Já nos Açores, o cenário prevê céu parcialmente nublado para os Grupos Ocidental, Central e Oriental, com 19 graus de máxima para São Miguel e Horta e 18 graus para Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta sexta-feira ae até meio da tarde, que poderão ser de neve acima de 800/1000 metros.eríodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde.O IPMA colocou dez distritos de Portugal continental em alerta laranja até às 15h00 desta sexta-feira devido à forte agitação marítimaViana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro contam com ondas que podem atingir os 14 metros de altura máxima neste período.Estes distritos vão passar depois a aviso amarelo a partir das 15h00 desta sexta-feira e até às 06h00 de sábado, com ondas de noroeste a registarem 4 a 5 metros.A costa norte da Ilha da Madeira e a Ilha de Porto Santo estão também sob aviso laranja até às 12h00 desta sexta-feira devido à agitação marítima, com ondas que podem atingir os 10 metros de altura máxima, passando depois a aviso amarelo até às 06h00 de sábado.A costa norte e sul da ilha estão sob aviso amarelo devido ao vento forte, com rajadas até aos 80 k/h, entre as 07h00 desta sexta-feira e as 03h00 deste sábado.