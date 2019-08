Temperatura desce e chuva continua a cair esta sexta-feira

Com períodos de céu geralmente muito nublado, a semana termina com chuva. Nesta sexta-feira a chuva fraca predomina até ao final da manhã e vai ainda sentir-se uma pequena descida da temperatura, em especial da máxima.A manhã desta sexta-feira é também marcada por neblina ou nevoreiro.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 19 e os 27 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 17 e os 22 graus.O distrito mais frio esta sexta-feira, com temperaturas a variar entre os 12 e os 21 graus, é Guarda.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados nas diversas regiões do País.