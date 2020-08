Chuva e granizo já chegaram ao norte do País. Chaves já tem ruas inundadas

O mau tempo já chegou ao norte do País, nomeadamente a Chaves e Valpaços com chuva intensa e queda de granizo.Segundo imagens partilhadas no Facebook Meteo Trás os Montes, há inclusive várias ruas inundadas em Chaves.Os bombeiros de Chaves já registaram pelo menos 10 ocorrências provocadas pelo mau tempo, apurou oA chuva forte causou inundações em estradas e também em garagens de habitações e em lojas.Um poste da PT caiu devido ao vento forte que se fez sentir em Vila Verde.A trovoada e queda de granizo fez-se sentir ao início da noite pelas 19h30 no concelho de Chaves, no distrito de Vila Real.As ocorrências registaram-se sobretudo nas freguesias citadinas do concelho de Chaves, em Santa Maria Maior e Santa Cruz Trindade e Sanjurge.