Mulher que conduzia tuk-tuk parte vidro de elétrico nas ruas de Lisboa

Uma condutora de um tuk-tuk partiu um vidro de um dos mais famosos elétricos da Carris em Lisboa. O vídeo que mostra o exato momento da ação da mulher está a circular pelas redes-sociais. Segundo um comunicado da Associação Nacional dos Condutores de Animação Turística (ANCAT), os acontecimentos ocorreram a 3 de abril de 2022 e começou quando "o veículo Piaggio, com clientes a bordo, circulava na Baixa a caminho da Sé, tendo parado no sinal vermelho da Rua da Conceição com a esquina da Rua da Madalena, local onde existe uma paragem da Carris para o eléctrico 28".Posteriormente a condutora do tuk-tuk, ao arrancar o veículo, este "não obedeceu de imediato e o motor foi abaixo", informa o comunicado. O elétrico, que se encontrava atrás da viatura tuk-tuk, usou "o sinal sonoro" para chamar a atenção da condutora, sendo que continuou a buzinar "provocando" a mulher.Quando o veículo tuk-tuk chegou à Sé e fez sinal para estacionar, "o elétrico chocou contra a traseira do veículo de animação turística", de acordo com a ANCAT.Desta forma a condutora do tuk-tuk ficou "nervosa com a situação", resultando assim na "atitude captada nas filmagens agora divulgadas e que o guarda-freio estava a fazer com o seu telemóvel".Segundo a ANCAT , no dia seguinte, a condutora deslocou-se à Carris para apresentar uma queixa contra a provocação do guarda-freios e recebeu depois uma resposta da Carris a lamentar a atitude provocatória do seu funcionário.