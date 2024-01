Dezenas de trabalhadores em protesto contra encerramento do bingo do Vitória de Setúbal

Os trabalhadores do bingo do Vitória Futebol Clube (VFC), em Setúbal, concentraram-se esta terça-feira em protesto à porta do estabelecimento, que não abriu as portas após o encerramento na passagem de ano.Para além dos pagamentos por regularizar, os trabalhadores do bingo do VFC aguardam também as cartas para o desemprego, já que, até agora, por escrito, dizem ter somente uma carta a oficializar o encerramento no último dia de 2023.De acordo com o clube sadino, os impostos estarão pagos mas por saldar estão o ordenado de dezembro e respetivo subsídio de Natal aos 28 trabalhadores.