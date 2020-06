6 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. Há mais 192 infetados

voltou a aumentar emesta segunda-feira. Háa registar, maisnas últimas 24 horas em Portugal. Em comparação com os dados de domingo, hoje constatou-se um. Já osHánas últimas 24 horas,O número de pessoas queda doença voltou a. HáA região Norte é a que regista o maior número de mortos (807), seguida da região de, doe do, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica. Otambém é superior na Região do), seguindo-se ada), o), o) e o).

Segundo os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde, 749 das vítimas mortais são mulheres e 736 são homens.

Das mortes registadas, a faixa etária mais afetada é a das pessoas com mais de 80 anos (1004). Segue-se a faixa etária entre os 70 e os 79 anos (283). 131 tinham entre os 60 e 69 anos, 47 entre 50 e 59, 17 entre os 40 e os 49, um entre os 30 e os 39 anos e dois dos doentes entre 20 e 29 anos.

Há 366 pessoas internadas, 55 nas Unidades dos Cuidados Intensivos.



Os sintomas mais relatados pelos doentes continuam a ser a tosse (39%), seguindo-se da febre (29%), as dores musculares (21%) e a cefaleia (20%). A estes dados seguem-se a fraqueza generalizada (15%) e a dificuldade respiratória (11%).



