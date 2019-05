600 mil manuais escolares grátis não foram levantados

Dos 2,7 milhões de vales emitidos este ano letivo para aquisição de manuais escolares gratuitos nos 1º e 2º ciclos, 600 mil não foram levantados, revelou uma auditoria do Tribunal de Contas, sem apresentar uma explicação para este facto.O Ministério da Educação diz que houve vouchers que foram anulados por problemas informativos e outros não foram levantados pelos pais.A auditoria aponta o facto de apenas 107 mil manuais serem reutilizados.Para o TdC isto põe em causa a "sustentabilidade económica" da medida. É também criticada a suborçamentação, que fez com que em março a dívida às livrarias fosse ainda de 3,1 milhões de euros.O ME diz que já reforçou o orçamento e que vai reforçar a reutilização.