70% da população adulta portuguesa com pelo menos uma dose da vacina Covid

A meta de ter 70% da população adulta vacinada contra a Covid-19 com pelo menos uma dose foi atingida na sexta-feira, antecipando o compromisso assumido pelo Governo de ter esse desígnio cumprido até ao verão.

"À data de ontem [sexta-feira], já tinham sido administradas em Portugal continental 9.504.206 vacinas. Estas permitiram vacinar, com pelo menos uma dose, mais de 5,8 milhões de pessoas com 18 ou mais anos, que, no limite de um mês, terão o esquema vacinal completo. Ao momento, já quase quatro milhões estão totalmente vacinados", revelou hoje o Ministério da Saúde, numa nota enviada à comunicação social.

A evolução de Portugal no combate à pandemia de Covid-19 encaixa no anúncio deste sábado da presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, de que a União Europeia receberá até domingo doses suficientes para vacinar 70% dos seus adultos.