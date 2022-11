95% das crianças portuguesas com 10 ou mais anos têm telemóvel próprio

Quase todas as crianças portuguesas com 10 ou mais anos têm telemóvel próprio. Segundo a imprensa nacional, um estudo recente aponta para uma percentagem de 95%, uma realidade que os especialistas consideram preocupante.



Uma das preocupações por parte dos especialistas é "o número de horas que passam nestes dispositivos e a forma como estes dispositivos são usados."





Sabe-se que, nos dias de hoje, o uso dos telemóveis "tem que ver com as questões de sociabilização, é a forma como as crianças socializam", refere especialista.

Uma significativa parte do dia de uma criança é de telemóvel na mão, seja a jogar, assistir vídeos ou estar nas redes sociais.

A Organização Mundial da Saúde recomenda que uso de equipamentos móveis seja feita, no mínimo, no primeiro ano e meio de idade e sempre com supervisão de um adulto.