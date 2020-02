A folia do Carnaval de Norte a Sul do País. Veja as matrafonas, o samba e a animação

O País está de olhos postos nos diversos cortejos de Carnaval que acontecem este domingo de Norte a Sul de Portugal.Os coros já saíram à rua para encher as ruas de cor, folia, música e alegria. As matrafonas e o samba estão em destaque e marcam este domingo de festa.Em Torres Vedras o Carnaval é das matrafonas e ninguém lhes tira o 'título'. A diversão é garantida.Loures encheu-se de foliões para celebrar o entrudo e nem os mais pequeninos ficaram de fora.Sesimbra leva o Carnaval brasileiro ao público e não falta o "samba no pé".Na Nazaré samba-se. Há 'Minnies' na praia e visitantes novos que não perderam uma tarde bem animada.Cortejo em Samora Correia começou atrasado mas foliões não perderam um minuto para se divertirem.Carnaval "mais brasileiro de Portugal" sai à rua com termómetros a atingir os 24 graus na Bairrada.