Abaixo-assinado exige obras na ala de Pediatria do São João

Dinheiro para começar os trabalhos continua bloqueado e crianças estão à espera.

Por Ana Silva Monteiro | 08:46

Os dez anos de espera pelas obras da nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, levaram ontem a que o movimento ‘Pelo Joãozinho’, se reunisse na sede da Associação de Jornalistas e Homens de Letras para dar a conhecer um abaixo-assinado que pretende reclamar o início dos trabalhos – já prometido pelo atual ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.



Siza Vieira, Sobrinho Simões, Pinto da Costa e a cientista Maria de Sousa são alguns dos nomes que encabeçam a lista de subscritores que reclama o desbloqueamento do processo, e que pretende, até 7 de outubro, reunir assinaturas suficientes para entregar o documento na Assembleia da República.



"Ninguém quererá que a nova ala pediátrica do Hospital de São João, já dotada de financiamento, possa eternizar-se sem qualquer avanço . Os dez anos que levam as instalações precárias em contentores adaptados para três anos de vida já são muito tempo", referiu Júlio Roldão, porta-voz do movimento. Os cerca de 22 milhões de euros necessários para realizarem as obras continuam cativos pelo Ministério das Finanças, apesar das promessas do Governo que a obra deverá avançar.



Além dessa intervenção cívica o movimento divulgou também o livro ‘O Lobo Mau no Hospital’, que vai ser apresentado na Feira do Livro do Porto e cuja venda vai ajudar a angariar fundos.



PORMENORES

Queixa das instalações

Os pais das crianças com doenças oncológicas, que são tratadas na ala de Pediatria do Hospital de São João, no Porto, já por diversas vezes mostraram o seu desagrado. Denunciam a falta de camas, infiltrações e problemas no ar condicionado dos contentores. A administração do hospital já admitiu que esta situação pode disparar o risco de infeções.



Doentes em contentores

Há quase dez anos que as instalações da unidade de Pediatria funcionam em contentores, fora do edifício central do Hospital de São João. O projeto, denominado ‘Joãozinho’, está orçado em cerca de 22 milhões de euros. O hospital tem cerca de 19 milhões depositados numa conta, mas falta a luz verde das Finanças para que o possam utilizar nas obras.