A arquidiocese de Braga disse, na manhã desta quarta-feira, ao Correio da Manhã que o caso do padre suspenso em 2015, por abuso sexual sobre menor, foi, no início do processo canónico, comunicado ao Ministério Público de Braga.



Contactado, entretanto, pelo CM, o MP confirmou a denúncia e referiu que não houve qualquer investigação por o crime já se encontrar, na altura, prescrito.









