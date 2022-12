Aldeia em Montargil totalmente isolada e população impedida de sair devido ao temporal

Ponte de Foros do Mocho, uma aldeia em Montargil, Portalegre, está totalmente isolada depois de parte da infraestrutura da ponte que conecta a aldeia com outras localidades ser destruída pela chuva intensa que caiu durante toda a manhã desta terça-feira.Segundo apurou o, junto do Sargento-chefe do Comando da GNR de Portalegre, uma patrulha está na entrada da ponte a impedir a passagem de moradores para evitar que a ponte fique totalmente destruída. "Os militares permitem que viaturas de emergência passem, caso seja necessário", explica.A passagem foi interdita por volta das 11h00.O Sargento-chefe explica aoque assim que o nível das águas baixe, "a população terá outras alternativas, mais secundárias, para poder sair da aldeia".