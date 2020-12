68 mortos e 3384 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 68 mortos e 3384 novos casos de coronavírus.O País contabiliza desde o início da pandemia 4645 vítimas mortais e 303846 casos confirmados.Há mais 63 pessoas internadas, num total de 3338, e mais quatro em unidades de cuidados intensivos (total de 525).Atualmente, 223446 pessoas recuperaram da doença, mais 2569 em relação a terça-feira.A Região Norte concentra 1857 dos novos casos; segue-se Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 939 novos casos; a Região Centro, com 401; o alentejo, com mais 85 e o Algarve com mais 74.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais seis e 22 infetados, respetivamente.Os óbitos registados nas últimas 24 horas concentraram-se, na sua maioria, na Região Norte (36). A Região LVT contabilizou mais 23 vítimas mortais; a Região Centro mais sete; e o Alentejo mais duas.164 601 dos casos totais confirmados dizem respeito a mulheres e 134042 a homens. 5 203 dos casos encontram-se sob investigação.Em termos de mortes, 2420 correspondem a elementos do sexo masculino e 2225 a elementos do sexo feminino.Em atualização