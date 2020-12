89 mortos e 4602 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista esta quarta-feira mais 89 mortos e 4602 novos infetados com coronavírus, de acordo com o boletim da

Direção-Geral da Saúde (

DGS).





O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 2 990 pessoas, menos 105 do que na terça-feira, das quais 511 em cuidados intensivos, mais 3.



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6 343 mortes e 383 258

casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 68 469

, mais 892 em relação a terça-feira.











As autoridades de saúde têm em vigilância 87 043 contactos, mais 709 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que 3 621 casos foram dados como recuperados.



Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 308 446 pessoas.



Relativamente às 89 mortes registadas nas últimas 24 horas, o boletim revela que 32 ocorreram na região Norte, 40 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Centro e 3 no Alentejo.