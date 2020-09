Cinco mortos e 849 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais cinco mortes e 849 novas infeções por coronavírus, número semelhante ao alcançado no início de abril, um mês depois de a pandemia ter entrado no país.O País contabiliza até ao momento 1 899 vítimas mortais e 68 025 casos confirmados. Este é o quinto dia com mais infetados desde o início da pandemia, não se registando um valor tão elevado há mais de cinco meses.De acordo com o boletim epidemiológico deste sábado, há mais 351 recuperados em relação a esta sexta-feira. Até ao momento 45 404 pessoas recuperaram da doença.Em relação ao número de internados, são mais 32, num total de 497. Há mais sete pessoas em unidade de cuidados, perfazendo um total de 64.A Região Norte contabiliza mais 288 novos casos, a Região Centro mais 66, Lisboa e Vale do Tejo tem mais 439 casos, o Alentejo 16, o Algarve mais 35 e a Madeira mais cinco.O arquipélago dos Açores não registou qualquer caso de Covid-19 nas últimas 24 horas.A Região Norte do País concentra este sábado quatro das cinco vítimas mortais, sendo que a quinta foi registada na Região de Lisboa e Vale do Tejo.Mantêm-se 39 388 contactos em vigilância, mais 667 em relação a sexta-feira.Relativamente aos casos confirmados, 37 290 dizem respeito a mulheres e 30 735 a homens. Em termos de óbitos, 958 dizem respeito ao sexo masculino e 941 ao sexo feminino. Do total de mortes, 1266 têm mais de 80 anos.