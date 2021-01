Novo recorde de mortes por Covid-19: 221 óbitos e 13544 infetados em 24 horas

O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2 806 pessoas internadas.

Portugal registou esta quinta-feira 13 544 infetados e 221 mortos por Covid-19 em 24 horas, um novo máximo de mortes diárias, de acordo com a DGS.Desde o início da pandemia, Portugal já registou 9 686 mortes e 595 149 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 151 226, mais 7 450 do que na quarta-feira.O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 5 630 pessoas, mais 137 do que na quarta-feira, das quais 702 em cuidados intensivos, ou seja, mais 21.

Mais 5 873 pessoas foram dadas como recuperadas, totalizando 434 237 desde março do ano passado.