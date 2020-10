Recorde de novos casos e mortos por Covid-19: 40 óbitos e 4656 infetados em 24 horas

O número de mortos e casos diários por Covid-19 atingiu esta sexta-feira um novo recorde em Portugal. Há mais 40 mortos relacionados com a Covid-19 e 4656 novos casos confirmados de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim divulgado esta sexta-feira, Portugal já contabilizou 137.272 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2468 óbitos.

Dos 40 óbitos, 19 ocorreram na região Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, três no Alentejo e dois no Algarve. A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, hoje com mais 1.088.



Em relação aos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir, sendo agora 1.927 pessoas, mais 93 do que na quinta-feira, e destas, 275 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais seis que ontem.



As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 65.305 pessoas, mais 879 nas últimas 24 horas. A DGS revela ainda que estão ativos 57.355 casos, mais 2.869. Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 1.747 casos, totalizando 77.449 desde o início da pandemia.





Portugal atinge o maior número de pessoas internadas em cuidados intensivos desde o início da pandemia

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes, afirmou durante a conferência de imprensa que Portugal atingiu esta quinta-feira o maior número de pessoas internadas em cuidados intensivos desde o início da pandemia, disse Diogo Serra Lopes, que afirmou que a capacidade do SNS continuará a ser expandida.





"É evidente que a informação é necessária e não podemos baixar os braços relativamente à importância de baixar os casos", disse Diogo Serra Lopes quando questonado sobre o facto desta sexta-feira o especialista António Pais Lacerda ter avançado que há pessoas infetadas com coronavírus que escondem a doença por medo de perder o salário.